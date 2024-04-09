"الجماعة الإسلامية": لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ أمن المواطنين

اشارت "الجماعة الإسلامية" في بيان، الى انها "تابعت "اختطاف وقتل منسق حزب "القوات اللبنانية" في قضاء جبيل، المواطن باسكال سليمان".

ودانت في بيانها "اللجوء إلى أعمال الخطف والقتل التي تروّع المواطنين وتنشر الفوضى ويمكن أن تحدث فتنة بين اللبنانيين، وندعو أجهزة الدولة القضائية والأمنية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بحفظ أمن المواطنين وسلامة الوطن".

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وأشادت بأداء الأجهزة الأمنية "التي تمكّنت في وقت قياسي من اكتشاف المجرمين، وندعو إلى كشف كلّ خلفيات الجريمة حتى يتمّ جلاء الحقيقة بشكل كامل"، داعية إلى "التحلّي بالحكمة والصبر وعدم الانجرار إلى فعل وردّات فعل غير محسوبة حفاظاً على بلدنا ووطننا وقطعاً للطريق على كل صاحب نيّة سوء".



وقدمت "الجماعة"من "ذوي المغدور ورفاقه بالعزاء، سائلين الله تعالى أن يحفظ لبنان".