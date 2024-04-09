بشأن جريمة قتل باسكال سليمان.. هذا ما أعلنه وزير الداخلية بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي

قال وزير الداخليّة والبلديّات بسام مولوي "نعزّي أهل باسكال سليمان وجميع اللبنانيين، ونُنوّه بدور الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة وتعاونها".

وأضاف مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: "لن نقبل إلا بكشف كلّ ملابسات قتل باسكال سليمان ومحاسبة المرتكبين".

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وأشار إلى أنّ "البلد لم يعدّ يحتمل الفتن والمشاكل"، ودعا "اللبنانيين إلى التعقّل".

ولفت مولوي إلى أنّ "السيارة المُستخدمة في العمليّة سُرقت من الرابية قبل أيّام، والتحقيقات ستكشف خلفيات الجريمة وهي تجرى بشكلٍ احترافي وشفاف".

وأضاف: "الفاعلون موقوفون، وخيوط الجريمة ستُكشف، وأدعو لعدم مُقارنة قتل باسكال سليمان بجرائم سابقة لم تُكتشف".

ودعا مولوي المواطنين "إلى عدم الانجرار لردود أفعال وحوادث تضرّ بأمن المناطق".

وقال: "نسبة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بلغت 35 في المئة تقريباً، ونؤكّد أنّ موضوع الوجود السوري بهذه الطريقة غير مقبول ولا يتحمّله لبنان وينبغي الحدّ منه بطريقة واضحة".

وتابع مولوي: "أكّدنا التشدّد بتطبيق القوانين اللبنانية على النازحين السوريين، وأشدّد على البلديات ضرورة التقيّد بالتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية المتعلّقة بوجود السوريين وعملهم".

وعن إحالة قضيّة باسكال سليمان إلى المجلس العدلي، قال: "الموضوع يُقرّره مجلس الوزراء وفقاً للأصول، والقوى الأمنيّة تقوم بواجباتها رغم الصعوبات".