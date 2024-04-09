Advertisement

لبنان

بشأن جريمة قتل باسكال سليمان.. هذا ما أعلنه وزير الداخلية بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي

Lebanon 24
09-04-2024 | 06:40
A-
A+
Doc-P-1185143-638482672696361447.jpg
Doc-P-1185143-638482672696361447.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الداخليّة والبلديّات بسام مولوي "نعزّي أهل باسكال سليمان وجميع اللبنانيين، ونُنوّه بدور الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة وتعاونها".
 
 
وأضاف مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: "لن نقبل إلا بكشف كلّ ملابسات قتل باسكال سليمان ومحاسبة المرتكبين".
Advertisement
 
 
وأشار إلى أنّ "البلد لم يعدّ يحتمل الفتن والمشاكل"، ودعا "اللبنانيين إلى التعقّل".
 
 
ولفت مولوي إلى أنّ "السيارة المُستخدمة في العمليّة سُرقت من الرابية قبل أيّام، والتحقيقات ستكشف خلفيات الجريمة وهي تجرى بشكلٍ احترافي وشفاف".
 
 
وأضاف: "الفاعلون موقوفون، وخيوط الجريمة ستُكشف، وأدعو لعدم مُقارنة قتل باسكال سليمان بجرائم سابقة لم تُكتشف".
 
 
ودعا مولوي المواطنين "إلى عدم الانجرار لردود أفعال وحوادث تضرّ بأمن المناطق".
 
 
وقال: "نسبة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بلغت 35 في المئة تقريباً، ونؤكّد أنّ موضوع الوجود السوري بهذه الطريقة غير مقبول ولا يتحمّله لبنان وينبغي الحدّ منه بطريقة واضحة".
 
 
وتابع مولوي: "أكّدنا التشدّد بتطبيق القوانين اللبنانية على النازحين السوريين، وأشدّد على البلديات ضرورة التقيّد بالتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية المتعلّقة بوجود السوريين وعملهم".
 
 
وعن إحالة قضيّة باسكال سليمان إلى المجلس العدلي، قال: "الموضوع يُقرّره مجلس الوزراء وفقاً للأصول، والقوى الأمنيّة تقوم بواجباتها رغم الصعوبات".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:38 | 2024-04-09
08:35 | 2024-04-09
08:29 | 2024-04-09
08:24 | 2024-04-09
08:21 | 2024-04-09
08:00 | 2024-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24