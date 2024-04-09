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لبنان
مع تساقط الأمطار بغزارة.. نداء عاجل للمواطنين
Lebanon 24
09-04-2024
|
06:59
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طلبت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على "اكس" من المواطنين توخي الحذر وتخفيف السرعة على الطرقات بسبب الامطار حرصاً لعدم حصول انزلاقات وصدامات مرورية.
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