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لبنان

مع تساقط الأمطار بغزارة.. نداء عاجل للمواطنين

Lebanon 24
09-04-2024 | 06:59
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طلبت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على "اكس" من المواطنين توخي الحذر وتخفيف السرعة على الطرقات بسبب الامطار حرصاً لعدم حصول انزلاقات وصدامات مرورية.
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