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لبنان

حمادة دان اغتيال سليمان: لجلاء الحقيقة

Lebanon 24
09-04-2024 | 06:58
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دان عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة، في بيان، اليوم الثلاثاء، الجريمة النكراء التي أودت بمنسق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، آملاً أن "تكشف ملابساتها بالكامل وجلاء الحقيقة، مما يريح عائلة الفقيد واللبنانيين، إذ لم يعد جائزاً أن تكون هناك أي قطبة مخفية أو علامات استفهام، بل أن تظهر الحقيقة كاملة".
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وتمنى حمادة أن "تكون الدولة وحدها دون سواها، من يحفظ الأمن والاستقرار وتعزيز دورها وحضورها، لأن تجارب الماضي علمتنا الكثير منذ منتصف السبعينات إلى اليوم".
 
 
وتابع: "لا مجال إلا بسلاح شرعي واحد، ودولة مركزية ومؤسسات وإدارات تابعة لها، ليكون لنا بلد يحلم به الأبناء والأحفاد، فهذه الجرائم التي تتوالى فصولها تعيدنا إلى حقبة الماضي، وبالتالي لا أحد يريد الحرب".
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