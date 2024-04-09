حمادة دان اغتيال سليمان: لجلاء الحقيقة

Advertisement

دان عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة، في بيان، اليوم الثلاثاء، الجريمة النكراء التي أودت بمنسق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، آملاً أن "تكشف ملابساتها بالكامل وجلاء الحقيقة، مما يريح عائلة الفقيد واللبنانيين، إذ لم يعد جائزاً أن تكون هناك أي قطبة مخفية أو علامات استفهام، بل أن تظهر الحقيقة كاملة".وتمنى حمادة أن "تكون الدولة وحدها دون سواها، من يحفظ الأمن والاستقرار وتعزيز دورها وحضورها، لأن تجارب الماضي علمتنا الكثير منذ منتصف السبعينات إلى اليوم".