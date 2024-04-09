غشّ في بيع اللحوم... وتحذير للمواطنين من خطر كبير

شكر أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي الحية ماجد عيد في بيان مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد بو حيدر ومديرية حماية المستهلك في الوزارة على الجهود التي يقومان بها على صعيد ضبط مستودعات اللحوم المبردة والمثلجة وبيع المواطنين اللحوم المغشوشة وآخرها ما تم الإعلان عنه أمس.

Advertisement

وإذ نبه من أن الغش المستشري في موضوع بيع اللحوم المستوردة هو من أخطر الأمور على صحة المواطنين فضلاً عن الخسائر المالية التي يتكبدونها، أشار الى ان "هذا الموضوع يحتاج الى المزيد من الملاحقة اذ تؤكد المعلومات المتوافرة لدينا ان نسبة عمليات الغش كبيرة جداً حيث ان نحو 90 % من نقاط بيع اللحوم تقوم بعمليات غش عبر اذابة اللحوم المجلدة وخصوصاً الهندية وبيعهاعلى انها طازجة".

وطالب عيد المدعين العامين بإتخاذ عقوبات اقسى بحق المخالفين، وعدم الإكتفاء بتسطير محاضر ضبط وبإقفال مراكز بيع اللحوم المخالفة بالشمع الاحمر لمدة أيام قليلة وحتى ساعات، خصوصاً أن هذه العقوبات لا تشكّل رادعاً لهؤلاء.

وكشف عيد أن "الطلب على اللحوم خلال شهر رمضان هذه السنة كان مرتفعاً مقارنةً بالسنوات الماضية"، لافتاً الى ان "الطلب يزيد بشكل كبير خصوصاً في الجمعة الأخيرة قبل حلول العيد وأول وثاني يوم عيد"، متوقعاً أن تشهد الأسواق استقراراً بعد عيد الفطر.

وأوضح عيد أن "أسعار اللحوم لاتزال تحافظ على إستقرارها. فسعر كيلو اللحم البرازيلي يبلغ حوالي 10 دولارات، أما اللحم الأوروبي فيتراوح سعر الكيلو منه بين 12 و14 دولارا بحسب مكان نقطة البيع".