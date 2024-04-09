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لبنان

الجوزو يحذّر من جرّ لبنان الى مشروع فتنة

Lebanon 24
09-04-2024 | 07:14
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حذّر مفتي جبل لبنان الدكتور الشيخ محمد علي الجوزو من جر لبنان الى مشروع فتنة.


واستنكر الجوزو  عملية خطف وقتل الشاب باسكال سليمان، متمنيا "ان تأخذ العدالة مجراها، وأن يحاسب الذي قام بهذه الجريمة أيا كانت هويته، حتى لا ننجر الى ما هو أخطر بسبب قتل الشاب باسكال سليمان بهذا الاسلوب الهمجي"..
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