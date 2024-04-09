بوشكيان: الدولة تقوم بكامل دورها لكشف ملابسات قتل سليمان

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دان وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، في بيان اليوم، جريمة اغتيال المسؤول في القوات اللبنانية باسكال سليمان، مؤكداً أن "الدولة بأجهزتها الأمنية والقضائية تقوم بكامل دورها لكشف ملابسات الجريمة".كما اشار الى ان "الدولة تبقى الملاذ الآمن لأبنائها، والراعية لسلامتهم، رغم المسؤوليات الجسام عليها والأخطار الداخلية والخارجية المتربّصة بها، من هنا أتت دعوة كافة المعنيين الى التمسّك بها والبقاء في كنفها وتحت لوائها، كبرهان على الثقة بها، وبايمان اللبنانيين بالبقاء موحّدين".