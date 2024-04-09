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لبنان

المكاري بحث في المستجدات مع وفد من "العرفان التوحيدية"

Lebanon 24
09-04-2024 | 07:49
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إلتقى وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري وفداً من مؤسسة "العرفان التوحيدية" برئاسة الشيخ نزيه رافع.


خلال اللقاء، جرى البحث في الاوضاع العامة والمستجدات الراهنة.


كما تم التأكيد على "ضرورة الوعي والحكمة في هذه المرحلة الدقيقة، مع التشديد على ضرورة صون الوحدة الوطنية في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".
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