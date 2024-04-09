المكاري بحث في المستجدات مع وفد من "العرفان التوحيدية"

إلتقى وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري وفداً من مؤسسة "العرفان التوحيدية" برئاسة الشيخ نزيه رافع.





خلال اللقاء، جرى البحث في الاوضاع العامة والمستجدات الراهنة.





كما تم التأكيد على "ضرورة الوعي والحكمة في هذه المرحلة الدقيقة، مع التشديد على ضرورة صون الوحدة الوطنية في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".

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