المرتضى تابع التحضيرات لحفل افتتاح فعالية "طرابلس عاصمة للثقافة العربية"

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التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام مرتضى، في مكتبه في القصر البلدي الميناء – طرابلس، سيدة الأعمال عضو اللجنة السياحية للتحضير لفعالية "طرابلس عاصمة للثقافة العربية" لعام 2024 السيدة نجاة الاي بدرية، بحضور مستشارة الوزير ممثلة لبنان في المجلس التنفيذي لمنظمة الالكسو السيدة بشرى بغدادي عدره ورئيس اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو المحامي شوقي ساسين ومنسق لجنة السياحة الثقافية المهندس الدكتور منذر حمزة، وتم البحث في موضوع الفعالية.

خلال اللقاء، تم البحث في التحضيرات التي يقوم بها وزير الثقافة استعدادا لحفل الافتتاح الذي سيكون في معرض رشيد كرامي الدولي.

كما جرى عرض لمشروع يوم السياحة الثقافية لطرابلس الذي يتم التحضير له من قبل اللجنة السياحية، وقد ابدى المرتضى موافقته على هذا المشروع الواعد، طالبا وضعه موضع التنفيذ ودعمه من قبل وزارة الثقافة.





كما التقى وزير الثقافة رئيس المؤسسة اللبنانية للإعلام والتنمية أحمد الأيوبي، وكان اللقاء مناسبة للبحث في أهمية الجهود المبذولة لإنجاح فعالية "طرابلس عاصمة للثقافة العربية"، وأهمية التعاون الحاصل بين المرتضى والمجتمع الطرابلسي والشمالي واللبناني بشرائحه المتنوعة، وكيفية بناء منظومة ثقافية طويلة المدى لطرابلس التي تختزن كل عوامل النهوض الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والوطني.



وشكر الأيوبي وزير الثقافة على "إصراره ومثابرته في متابعة الأنشطة ودعمه للمبادرات التي تتصاعد في طرابلس لتظهير إمكاناتها وإزالة ما يعلق على صورتها النقية من تشويه ناتج عن تقصير الدولة في تأمين التوازن بين التنمية والأمن"، داعيا إلى "المزيد من التعاون مع الوزير المرتضى لإعطاء المدينة حقها وتوفير إطلالة عربية لها في إطار فعالية "طرابلس عاصمة الثقافة العربية".



وفي ختام اللقاء، قدم الأيوبي الى المرتضى نسخة من كتابه "السلامة العامة في الإسلام – قضايا السير من منظور إسلامي معاصر"، شارحاً أهمية أن "يشمل الخطاب الديني الثقافي قضايا المجتمع الحياتية وتقديم خطاب ديني معاصر يستجيب للتحديات التي تواجه المواطنين من آفة المخدرات مرورا بالحفاظ على البيئة وليس انتهاء بحوادث السير التي توقع الخسائر البشرية والمادية بما يكاد يوازي خسائر الحروب".





أيضاً، من زوار المرتضى، فريق عمل مؤسسة "نيو ميديا" ممثلا بالمدير العام المخرج محمد توتنجي، بحضور الدكتور نسيم ضناوي، الذي اطلعه على آلية عمل المؤسسة منذ تأسيسها عام ٢٠١٣ وهدفها تسليط الضوء على اهمية وموقع مدينة طرابلس من كل الجوانب ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا. وتم التطرق الى تنفيذ واطلاق عدة مبادرات اعلامية من ضمن "طرابلس عاصمة الثقافة العربية".



كما بحث المرتضى مع الفنانة التشكيلية مهى الجمّاس موضوع مشاركة عدد من المدارس الرسمية في مدينة طرابلس وتنفيذ جدارية من قبل التلامذة للتعبير عن المشاركة في الفعالية، وهو مشروع كانت الجمّاس اقترحته في خطوة منها لتشجيع المواهب من الجيل الصاعد على تنمية مواهبه بالفن التشكيلي لا سيما وان المشاركة ستتضمن تلامذة المرحلة المتوسط .





