قائد إيرانيّ بارز يتحدّث عن قوّة "الحزب"... ماذا قال عنه؟

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دعا قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري إلى إنشاء تحالف من الجيوش الإسلامية لمواجهة إسرائيل.وقال تنكسيري في مقابلة تلفزيونية، إن "السبيل الوحيد لمحاربة اسرائيل هو إنشاء تحالف من الجيوش الإسلامية".وأضاف أن "الاسرائيلين لم ينتصروا في حرب غزة، ولم يهزموا حماس، ولم يتمكنوا من تحرير الأسرى، لذلك فشلوا في هذه الحرب".من جهة أخرى أكد تنكسيري أن "حزب الله هو أقوى مما كان عليه في بداية الحرب وكل حركات المقاومة المحيطة باسرائيل في كل مكان هي الأقوى"، مشيرا إلى أن "اليمن دولة مستقلة والمقاومة هناك قوة مستقلة أنشئت بالفعل للقضاء على الظلم فهم لا يمتثلون لأوامرنا".وفي شأن الرد الإيراني على الغارة الإسرائيلية على القنصلية في دمشق، قال تنكسيري إنه "في الوقت المناسب سيوجه المسؤولون المعنيون صفعة قوية، ونحن حتما سنرد على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق". (روسيا اليوم)