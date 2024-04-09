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لبنان

إقفال مكتب لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية

Lebanon 24
09-04-2024 | 08:29
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أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم قرارا اليوم، قضى بإقفال مكتب لاستقدام العاملات، في الخدمة المنزلية لمخالفته القوانين والأنظمة والقرارات المرعية الاجراء، وذلك في إطار تنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات".
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مصطفى بيرم

لبنان

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