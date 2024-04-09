متى ستُقام مراسم دفن باسكال سليمان؟

أفادت معلومات الجديد أن مراسم دفن منسق القوات اللّبنانية في جبيل باسكال سليمان ستُقام يوم الجمعة عند الساعة 3 من بعد الظهر في كنيسة مار جرجس - جبيل.

وكانالصليب الأحمر اللبناني قد تسلم جثة سليمان من مستشفى في حمص لنقلها إلى لبنان.