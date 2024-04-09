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لبنان

متى ستُقام مراسم دفن باسكال سليمان؟

Lebanon 24
09-04-2024 | 08:24
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أفادت معلومات الجديد أن مراسم دفن منسق القوات اللّبنانية في جبيل باسكال سليمان ستُقام يوم الجمعة عند الساعة 3 من بعد الظهر في كنيسة مار جرجس - جبيل. 
 
وكانالصليب الأحمر اللبناني قد تسلم جثة سليمان من مستشفى في حمص لنقلها إلى لبنان. 
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