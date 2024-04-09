بالفيديو... شاهدوا لحظة إستلام الصليب الأحمر لجثمان باسكال سليمان في سوريا

الصليب الأحمر اللبناني تسلم جثمان الضحية #باسكال_سليمان من مستشفى #باسل_الأسد_الحكومي في #حمص وإنطلقت سيارة #الصليب_الأحمر_اللبناني في هذه الأثناء الى الداخل اللبناني بمؤازرة #الهلال_الاحمر_السوري و #الجيش_اللبناني pic.twitter.com/5beIHkNObx
— Petra abou haydar | بترا ابو حيدر (@petraabouhaidar) April 9, 2024
الصليب الأحمر اللبناني تسلم جثمان الضحية #باسكال_سليمان من مستشفى #باسل_الأسد_الحكومي في #حمص وإنطلقت سيارة #الصليب_الأحمر_اللبناني في هذه الأثناء الى الداخل اللبناني بمؤازرة #الهلال_الاحمر_السوري و #الجيش_اللبناني pic.twitter.com/5beIHkNObx