بالفيديو... شاهدوا لحظة إستلام الصليب الأحمر لجثمان باسكال سليمان في سوريا

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، للحظة تسلّم الصليب الأحمر اللبناني لجثمان باسكال سليمان من مستشفى باسل الأسد الحكومي في حمص في سوريا.

وقد انطلقت سيارة الصليب الأحمر اللبناني الى لبنان بعد تسلّم الجثة.