Advertisement

لبنان

بالفيديو... شاهدوا لحظة إستلام الصليب الأحمر لجثمان باسكال سليمان في سوريا

Lebanon 24
09-04-2024 | 08:38
A-
A+
Doc-P-1185183-638482742933534246.jpg
Doc-P-1185183-638482742933534246.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، للحظة تسلّم الصليب الأحمر اللبناني لجثمان باسكال سليمان من مستشفى باسل الأسد الحكومي في حمص في سوريا.
 
 
وقد انطلقت سيارة الصليب الأحمر اللبناني الى لبنان بعد تسلّم الجثة.
 
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:01 | 2024-04-09
11:00 | 2024-04-09
10:50 | 2024-04-09
10:46 | 2024-04-09
10:43 | 2024-04-09
10:42 | 2024-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24