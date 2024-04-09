بقرادونيان دعا لضبط النفس: "الله يحمي لبنان"

إستنكر النائب آغوب بقرادونيان جريمة قتل منسق "القوات اللبنانية" باسكال سليمان، داعياً لضبط النفس والتهدئة.





وكتب بقرادونيان عبر حسابه على منصة "اكس": "أمام الفلتان الأمني الذي نشهده، نعبّر عن أشدّ الإستنكار لجريمة قتل باسكال سليمان ونعزّي عائلته الصغيرة وعائلة القوّات اللبنانية ونطلب من القضاء إنزال أشدّ العقوبات لعدم تكرار مثل هذه الجرائم وندعو الجميع إلى ضبط النفس والتهدئة. الرحمة لروحه والله يحمي لبنان".

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