الجيش: تسلمنا جثة باسكال سليمان من سوريا

أعلن الجيش عبر حسابه على "إكس"، أنّه تسلم جثة المواطن باسكال سليمان من السلطات السورية، وستُنقل إلى المستشفى العسكري المركزي للكشف عليها استكمالًا للتحقيقات، على أن تسلَّم إلى ذويه بعد ذلك".

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