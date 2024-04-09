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لبنان

أرسلان استقبل باسيل: لانتخاب رئيس يُعيد تفعيل المؤسسات الدستورية وانتظام عملها

Lebanon 24
09-04-2024 | 09:21
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التقى رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال أرسلان، في دارته في خلدة، رئيس "التيّار الوطني الحر" النائب جبران باسيل يرافقه النائبان سيزار أبي خليل وغسّان عطالله، في حضور مجيد أرسلان وعضو المجلس السياسي في الحزب الوزير السابق صالح الغريب، وتم خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.
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وتطرّق المجتمعون، وفق بيان لمديرية الإعلام في الحزب الديموقراطي، إلى "أولويّة إنتخاب رئيس للجمهورية يعيد تفعيل المؤسسات الدستورية وانتظام عملها". واستنكروا جريمة اختطاف وقتل المواطن باسكال سليمان، مؤكدين ضرورة كشف ملابسات الجريمة ومحاسبة الفاعلين".

وشدّدوا على "أهمية العمل على حماية السّلم الأهلي والإستقرار في البلاد، خصوصاً في ظلّ الظروف الإستثنائية التي تمرّ فيها".                         

واستبقى أرسلان باسيل والحاضرين على مائدة الغداء.
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