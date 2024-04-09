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لبنان

اللواء عثمان زار البطريرك مار بشارة بطرس الراعي

Lebanon 24
09-04-2024 | 09:32
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زار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم بطريرك إنطاكية وسائر المشرق مار بشارة بطرس الراعي، في زيارة هنّأ غبطته بالفصح المجيد، كما جرى في خلالها عرض للأوضاع العامّة في البلاد، وأطلع اللواء عثمان غبطة البطريرك على إنجازات قوى الأمن الداخلي في مكافحة الجرائم على اختلافها، وملاحقة المجرمين.
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وفي الختام، أثنى غبطته على جهود مؤسّسة قوى الأمن في القيام بواجباتها وعلى المناقبيّة التي يتحلّى بها الضباط والعناصر، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تواجههم.
 
 
 
 
 
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