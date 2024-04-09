التجدد للوطن يُدين جريمة قتل سليمان

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صدر عن التجدد للوطن البيان التالي:يدين التجدد للوطن الجريمة النكراء التي أودت بحياة منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل الشهيد باسكال سليمان، والتي تهدد بتداعياتها السلم الاهلي، وطالب القضاء بإنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبيها، واطلاع الرأي العام على حقيقة ما حصل وحيثياته.اضاف، اذا كانت الحكمة في التعاطي مع مثل هذه الاحداث المؤلمة صوناً للسلم الاهلي وحفظاً للعيش المشترك، فإننا نرى وجوب الحفاظ على امن وسلامة المواطنين على امتداد مساحة الوطن، ويهيب بالقضاء القيام بواجبه وإحقاق العدالة.كما لفت التجدد للوطن الى خطورة النزوح السوري المتفلّت من كل الضوابط، داعياً الحكومة للانكباب على معالجة ملف النازحين السوريين بما يحفظ لبنان وأمنه واستقراره.وتوجه بأحر التعازي الى عائلة الشهيد وحزب القوات اللبنانية والى أهالي جبيل راجياً ان يتغمد الفقيد الله بواسع رحمته.