18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
التجدد للوطن يُدين جريمة قتل سليمان
Lebanon 24
09-04-2024
|
09:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن التجدد للوطن البيان التالي:
يدين التجدد للوطن الجريمة النكراء التي أودت بحياة منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل الشهيد باسكال سليمان، والتي تهدد بتداعياتها السلم الاهلي، وطالب القضاء بإنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبيها، واطلاع الرأي العام على حقيقة ما حصل وحيثياته.
Advertisement
اضاف، اذا كانت الحكمة في التعاطي مع مثل هذه الاحداث المؤلمة صوناً للسلم الاهلي وحفظاً للعيش المشترك، فإننا نرى وجوب الحفاظ على امن وسلامة المواطنين على امتداد مساحة الوطن، ويهيب بالقضاء القيام بواجبه وإحقاق العدالة.
كما لفت التجدد للوطن الى خطورة النزوح السوري المتفلّت من كل الضوابط، داعياً الحكومة للانكباب على معالجة ملف النازحين السوريين بما يحفظ لبنان وأمنه واستقراره.
وتوجه بأحر التعازي الى عائلة الشهيد وحزب القوات اللبنانية والى أهالي جبيل راجياً ان يتغمد الفقيد الله بواسع رحمته.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا هو مصير باسكال سليمان.. ماذا أبلغت "المخابرات" حزب "القوات"؟
Lebanon 24
هذا هو مصير باسكال سليمان.. ماذا أبلغت "المخابرات" حزب "القوات"؟
11:29 | 2024-04-08
08/04/2024 11:29:56
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ أخيرة لباسكال سليمان قبل مقتله.. شاهدوها!
Lebanon 24
صورٌ أخيرة لباسكال سليمان قبل مقتله.. شاهدوها!
15:33 | 2024-04-08
08/04/2024 03:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عاجل.. الجيش يعلن مقتل باسكان سليمان وهذا مكان جثته!
Lebanon 24
خبرٌ عاجل.. الجيش يعلن مقتل باسكان سليمان وهذا مكان جثته!
14:15 | 2024-04-08
08/04/2024 02:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان نبأ مقتل باسكال سليمان.. توتر في جبيل وإجراءات طارئة للجيش!
Lebanon 24
بعد إعلان نبأ مقتل باسكال سليمان.. توتر في جبيل وإجراءات طارئة للجيش!
14:49 | 2024-04-08
08/04/2024 02:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد: الأب خنيصر يكشف عن مُفاجآت في أيار.. وهكذا سيكون الصيف
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد: الأب خنيصر يكشف عن مُفاجآت في أيار.. وهكذا سيكون الصيف
02:30 | 2024-04-09
09/04/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:01 | 2024-04-09
"مشروع وطن الإنسان": للتروي وضبط النفس وتهدئة الشارع
11:00 | 2024-04-09
"جريمة داخل إسرائيل" والسبب "حزب الله".. مسؤولان بارزان مُتهمان!
10:50 | 2024-04-09
بري التقى سفيرة لبنان في إيطاليا
10:46 | 2024-04-09
أوّل تعليق من باسيل على جريمة قتل باسكال سليمان.. ماذا قال؟
10:43 | 2024-04-09
عيتاني: تجربة عمل مرفأ بيروت هي الأنجح والأنسب في الدولة
10:42 | 2024-04-09
بوحبيب: اليونان مستعدة لإيصال صوتنا إلى الاتحاد الأوروبي
فيديو
غير متوقعة.. هكذا ستكون نهاية مسلسل "ع أمل" (فيديو)
Lebanon 24
غير متوقعة.. هكذا ستكون نهاية مسلسل "ع أمل" (فيديو)
03:44 | 2024-04-09
09/04/2024 18:10:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
09/04/2024 18:10:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
09/04/2024 18:10:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24