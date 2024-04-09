الجيش تسلم جثمان باسكال سليمان... التحقيقات مستمرّة وموعد الدفن حُدِّدَ

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أعلن الجيش تسلّم جثة منسق "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان من السلطات السورية، مشيرا الى انها ستُنقل إلى المستشفى العسكري المركزي للكشف عليها استكمالًا للتحقيقات، على أن تسلَّم إلى ذويه بعد ذلك.هذا وتسلمت مخابرات الجيش سيارة باسكال سليمان، بعدما كان نقلها الخاطفون إلى سوريا.وكان الصليب الأحمر قد نقل اليوم، جثمان سليمان من مستشفى باسل الأسد الحكومي في حمص في سوريا الى منطقة القاع، حيث تجمّع الأهالي وقاموا بإطلاق المفرقعات الناريّة، بالتزامن مع وصول الموكب.وأفادت معلومات "الجديد" بأن مراسم دفن سليمان ستُقام يوم الجمعة عند الساعة 3 من بعد الظهر في كنيسة مار جرجس - جبيل.وكان سليمان قد خطف ليل الأحد، وأعلن الجيش مقتله ليل أمس الإثنين.