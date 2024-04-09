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لبنان

أبي المنى بحث في التطورات مع حمادة

Lebanon 24
09-04-2024 | 10:01
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إستقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب مروان حمادة وتم البحث بالتطورات العامة.

 
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كما التقى ابي المنى مدير عام شؤون الجلسات واللجان في مجلس النواب الدكتور رياض غنّام، الذي قدم له كتابه "المعجم النيابي اللبناني" سيرة وتراجم أعضاء المجالس النيابية وأعضاء مجالس الإدارة في متصرفية جبل لبنان 1861-2022. 

 

أيضاً، تلقّى  شيخ العقل كتابا من عضو مجلس إدارة المجلس المذهبي الدكتور عماد الغصيني بعنوان "حياد الدول بين المؤيد والمعارض" (لبنان وأوكرانيا نموذجا)، والذي سيتم توقيعه في 20 الحالي.

واستقبل على التوالي: مالك فياض وحسن الحلبي، الدكتورة ليلى أبو شقرا والدكتور رمزي أبو إسماعيل. 

 
 

وكان شيخ العقل قام بواجب التعزية برفقة وفد من المشايخ وأعضاء من المجلس المذهبي، في بريح بـ: زياد جاسر، امل محمود العلي، الشيخة مهيبة جاسر، وداد العلي ووداد صعب العلي. وفي الباروك بالشيختين ام رجا ميتا حمد محمود وبهيا عباس محمود.

 

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