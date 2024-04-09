

Advertisement كما أعلن "الحزب" أنّه "استهدف موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابه إصابة مباشرة".‏

كذلك، لفت "حزب الله" إلى أنّ "استهدف موقع العاصي بالأسلحة الصاروخية، وأصابه إصابة ‌‏مباشرة".‏



إلى ذلك، قال "الحزب" أنّه "استهدف "تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بمسيرة هجومية انقضاضية أصابت هدفها بدقة".

وأضاف "حزب الله" أنّه "استهدف جهاز ‏التشويش على المسيرات في موقع العاصي بمسيّرة هجومية انقضاضية أصابت هدفها بدقة".‏

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابه إصابة ‌‏مباشرة".