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لبنان

5 عمليّات عسكريّة لـ"حزب الله" ضدّ إسرائيل... ماذا استهدف فيها؟

Lebanon 24
09-04-2024 | 10:11
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابه إصابة ‌‏مباشرة".
 
 
كما أعلن "الحزب" أنّه "استهدف موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابه إصابة مباشرة".‏
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كذلك، لفت "حزب الله" إلى أنّ "استهدف موقع العاصي بالأسلحة الصاروخية، وأصابه إصابة ‌‏مباشرة".‏
 
إلى ذلك، قال "الحزب" أنّه "استهدف "تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بمسيرة هجومية انقضاضية أصابت هدفها بدقة".
 
 
وأضاف "حزب الله" أنّه "استهدف جهاز ‏التشويش على المسيرات في موقع العاصي بمسيّرة هجومية انقضاضية أصابت هدفها بدقة".‏
 
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