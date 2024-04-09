"الدستوري" يصحح خطأ يتعلّق بقرار الطعن بمواد الموازنة

قرر المجلس الدستوري تصحيح الخطأ المادي الوارد في البند (3) من الفقرة الحكمية في جلسة عقدها اليوم بحضور كامل اعضائه في مقره في الحدت.



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على أن يبقى باقي ما ورد في الفقرة الحكمية والقرار بدون تعديل". وقد أصبح بعد التصحيح كالتالي: "3- أبطال كامل المواد 40,56,83,87,94 في قرار الطعن بمواد الموازنة.على أن يبقى باقي ما ورد في الفقرة الحكمية والقرار بدون تعديل".