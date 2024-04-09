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لبنان

"الدستوري" يصحح خطأ يتعلّق بقرار الطعن بمواد الموازنة

Lebanon 24
09-04-2024 | 10:33
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 قرر المجلس الدستوري تصحيح الخطأ المادي الوارد في البند (3) من الفقرة الحكمية في جلسة عقدها اليوم بحضور كامل اعضائه في مقره في الحدت.
 
وقد أصبح بعد التصحيح كالتالي: "3- أبطال كامل المواد 40,56,83,87,94 في قرار الطعن بمواد الموازنة.
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على أن يبقى باقي ما ورد في الفقرة الحكمية والقرار بدون تعديل".
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