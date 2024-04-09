Advertisement

لبنان

بوحبيب: اليونان مستعدة لإيصال صوتنا إلى الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
09-04-2024 | 10:42
A-
A+
Doc-P-1185236-638482817853520445.png
Doc-P-1185236-638482817853520445.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، اليوم الثلاثاء، نظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتس، في اليونان.

بعد اللقاء، قال بوحبيب: "نحن نرتبط بعلاقات تاريخية مع اليونان، ونلمس رغبة متزايدة لدى اللبنانيين في الاستثمار التجاري والعقاري فيها".
Advertisement

أضاف: "نحن مسرورون من تطور التعاون الثنائي بيننا، ونطمح إلى المزيد منه. لقد توافقت مع نظيري اليوناني على الصداقة الراسخة بين بلدينا. إن الترابط بين ضفتي المتوسط شديد إلى درجة أنه إذا أصابنا الرشح في لبنان وشرق المتوسط، تنتقل العدوى إلى الجوار الأوروبي المتوسطي".
 
وتابع: "تم التوافق على أن التطبيق الشامل والمتكامل لقرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١ يحقق الاستقرار والهدوء في جنوب لبنان. لقد  أبلغنا أصدقاءنا اليونانيين بأننا لا نريد الحرب، التي إذا وقعت سينفجر كل الشرق الأوسط".

واعتبر أن "أزمة النزوح خرجت عن السيطرة بسبب غياب الحلول المستدامة. لقد تخطت قدرات لبنان على تحملها، وبدأت تدق أبواب قبرص، وربما اليونان"، وقال: "لذلك، على الدول المتشابهة التفكير كلبنان واليونان وقبرص، العمل سويا لتغيير سياسة الاتحاد الأوروبي باتجاه المساعدة على إعادة النازحين الى سوريا، ودعمهم ليتمكنوا من بناء قراهم وبلداتهم المدمرة".

أضاف: "نشكر لليونان استعدادها لإيصال صوت لبنان إلى الاتحاد الأوروبي، ودعم مطالبنا وأخذ هواجسنا في الاعتبار".

وختم: "لقد اتفقت مع نظيري اليوناني على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المسعفين والمدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، وتطبيق حل الدولتين لإنهاء حال عدم الاستقرار التي يعيشها الشرق الأوسط منذ عقود".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2024-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:24 | 2024-04-09
16:12 | 2024-04-09
16:08 | 2024-04-09
16:04 | 2024-04-09
15:38 | 2024-04-09
15:09 | 2024-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24