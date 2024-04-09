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لبنان

بري التقى سفيرة لبنان في إيطاليا

Lebanon 24
09-04-2024 | 10:50
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التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية، في عين التينة، سفيرة لبنان في إيطاليا ميرا ضاهر.
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