"مشروع وطن الإنسان": للتروي وضبط النفس وتهدئة الشارع

دان "مشروع وطن الإنسان"، في بيان، جريمة خطف منسق حزب القوات اللبنانية في قضاء جبيل باسكال سليمان وقتله"، لافتا إلى أن "هذه الجريمة هزت بعمق لبنان واللبنانيين".



ودعا "جميع المعنيّين إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في هذا الظرف الدقيق واستكمال التحقيق والتوسع فيه لكشف ملابسات هذه الجريمة البشعة في أسرع وقت ممكن، من أجل الوصول إلى تقديم صورة واضحة وكاملة وحقيقية أمام الرأي العام وإنزال أشد العقوبات بالمجرمين المعتدين".

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وثمن "عالياً موقف عائلة الفقيد تجاه الحدث الأليم"، داعيا إلى "التروي وضبط النفس وتهدئة الشارع"، معلنا "تضامنه العميق مع كل الدعوات المتصدية للانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه".



واستنكر "الدرك الذي وصل إليه الوطن، في ظل تفكك الدولة وتحللها وتآكل مقوماتها، واستسهال قتل المواطنين بدم بارد وبهمجية وبلا ذرة ضمير"، داعيا إلى "تكريم ذكرى الراحل بمزيد من التمسك بالقيم والمبادئ الإنسانية والوطنية وبالصّلاة لروحه وللوطن المتألم الجريح".