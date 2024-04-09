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لبنان

غادرت ولم تعُد.. هل من يعرف شيئا عن ديما محمد سنقنقي؟

Lebanon 24
09-04-2024 | 11:13
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:
 
 تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة ديما محمد سنقنقي (مواليد عام 1979، لبنانية)، التي غادرت منزلها الزوجي الكائن في السعديات بتاريخ 08-04-2024، ولم تَعُد لغاية تاريخه. علمًا أنها تعاني من أمراض عصبية.
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وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر السعديات في وحدة الدرك الاقليمي على الرّقم 995013-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
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