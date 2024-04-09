من مواليد لبنان.. شخص يظهر كتابه خلال تخطيط "حماس" لكمين خان يونس النوعيّ!

أثار ظهور كتاب بجانب مقاتلي القسام، خلال التخطيط لكمين الزنة، الذي أوقعت به للاحتلال، في حقل ألغام وكبدهم خسائر كبيرة، تفاعلا واسعا.



وظهر كتاب رسائل من القرآن، لمؤلفه الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، خلال رسم مقاتلي القسام، خطة الكمين للإيقاع بجنود الاحتلال.

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وأدهم شرقاوي من مواليد مدينة صور في لبنان، وحاصل على دبلوم تربية رياضية وماجستير في الأدب العربي من الجامعة اللبنانية في بيروت.



وللكاتب العديد من المؤلفات، وسبق أن عمل في صحيفة الوطن القطرية، وأصدر أولى مؤلفاته عام 2012، وكان كتابا بعنوان أحاديث الصباح. (عربي21)