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لبنان

الراعي استقبل البيسري ونديم الجميل وحنكش مع وفد كتائبي

Lebanon 24
09-04-2024 | 11:39
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يستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في هذه الأثناء، في بكركي المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري.

وكان الراعي التقى النائبين نديم الجميل والياس حنكش مع وفد كتائبي وجرى عرض لتداعيات جريمة  قتل باسكال سليمان.
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لبنان

الياس البيسري

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