أصدر سياسيون، اليوم الثلاثاء، بيانات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، راجين أن تكون هذه المناسبة باب أمل لوصول لبنان إلى بر الأمان في ظل الأوضاع العصيبة.

النائب جهاد الصمد هنأ "اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد"، معلناً عن "إعتذاره عن تقبل التهاني بالمناسبة التي تأتي حزينة هذا العام بسبب الأوضاع الصعبة التي يعانيها اللبنانيون، ومثقلة بدماء الشهداء وأنين الجرحى ونحيب الأمهات الثكلى في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم في فلسطين المحتلة وعلى لبنان، والمجازر الوحشية التي يرتكبها، والدّمار الواسع الذي تسبّب به".

واعتبر الصمد أن "فرحة العيد لن تأتي إلا بعد التخلص من نير الإحتلال الإسرائيلي وجبروته وعنصريته البغيضة، وانتصار المقاومين عليه ودحرهم له، وعودة النّازحين والمهجرين إلى بيوتهم ومدنهم وقراهم في لبنان وفلسطين رافعين راية النصر والعزّة والكرامة، وإخراج البلد من أزماته التي وضعت مصيره ومستقبله على المحك".

كرامي

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بدوره، قال رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي عبر حسابه على "إكس": "كيف لنا أن نستقبل العيد بما عهدناهُ دائماً من فرحٍ وبهجة، فرحة العيد مضمخة بالمرارات والآلام والغُصص، ونحنُ نرى ما يتعرضُ له الأهلُ في غزة وفي كل فلسطين المحتلة، وكيف لنا أن نسترق هذه الفرحة أيضاً ونحنُ نعيشُ أياماً صعبة في لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنوبِنا وعلى حدودِنا الجنوبية، والأنكى من ذلك شاء القدرُ أن نستقبلَ أيضاً العيد في ظل همروجةٍ فتنويةٍ مقيتةٍ تُهددُ ما بقيَ من لبنان إن كان قد بقَي شيء".



وأضاف: "لكل ذلك أنا أقول أن فرحتنا ستكون حبيسة صدورنا وبيوتنا ولن تكون مُكتملة أبداً ومن الطبيعي أن أقول أنني غير قادر، ليس فقط من قبيل الموقف وإنما من قبيل الإحساس بالدرجة الأولى، على إتباع ما درجنا عليه من مُعايدات ومن استقبالات، ومن الطبيعي بالتالي أن أعتذر عن عدم استقبال المُهنئين، متمنياً لكل اللبنانيين الوعي ولكل العرب المزيد من الوعي ولشعبنا الفلسطيني البطل تحقيق انتصاراته التي دفع أثمانها غالياً ولكل المُسلمين في كل الأرض. عيد مُبارك وفطر سعيد وكل عام وأنتم بخير".

شقير

كذلك، كتب رئيس تجمع "كلنا لبيروت "الوزير السابق محمد شقير عبر منصة "اكس": أتقدم منكم جميعاً بأطيب التهاني القلبية بحلول عيد الفطر السعيد، وعسى أن يحمل لكم ولعائلاتكم الكريمة الخير والصحة والعافية وراحة البال. وفي هذا العيد المبارك، أسأل الله عز وجل أن يَمُنَ علينا بالصبر والقوة والإرادة للعمل سوياً متكافلين ومتضامنين، لما فيه خير إقتصادنا ومجتمعنا ومستقبل وطننا والإنسان في لبنان. كل عام والجميع بألف خير".

عبد المسيح

من ناحيته، كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على "اكس" مهنئا بعيد الفطر"، وقال: "نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك. تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم. للبنانيين عامة في الوطن والمهجر والمسلمين خاصة، أتم الله بالعيد فرحتكم. فطر سعيد وكل عام وانتم بخير".

مخزومي

إلى ذلك، هنأ النائب فؤاد مخزومي ، عبر منصة "أكس"، اللبنانيين عموما، والمسلمين خصوصا بالفطر السعيد، آملا في "أن يكون بابا للخروج من مختلف الأزمات وانتهاء المرحلة الصعبة التي يمر بها بلدنا وشعبه الحبيب، كل عام وأنتم بخير".

الخير

وتوجه النائب أحمد الخير بالمعايدة الى البنانيين بحلول عيد الفطر السعيد، "سائلا الله عز وجل ان يتقبل من المسلمين طاعاتهم وأن يمن على البلد بالامن والسلام والاستقرار، وان يخفف معاناة اهلنا في غزة".



واعتذر الخير عن عدم تقبل التهاني بالعيد "نظرا للظروف التي تمر بها فلسطين المحتلة وبالتحديد غزة".

سلام

كذلك، كتب وزير الاقتصاد و التجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام عبر منصة "اكس": "بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أتقدّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، وأسأل الله أن يعيده علينا وعليكم باليمن والبركات ويجعله فرصة لنبذ الخلافات والفتن وتعزيز روح المحبّة لما يعود بالخير على الوطن.‏ ‏كل عام وأنتم بخير".

كتلة تجدد