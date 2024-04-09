المرتضى التقى نديم مهنا ووسام حنا: لإعادة إحياء عرض الأفلام السينمائية في طرابلس

استقبل وزير الثقافة محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية في بيروت المنتج والمخرج اللبناني نديم مهنا والممثل اللبناني بطل فيلم "المزرعة" وسام حنا، في حضور نقيب الممثلين المحترفين نعمة بدوي.

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وتطرق البحث إلى واقع صناعة الدراما والسينما في لبنان وإلى قدرة اللبنانيين على النهوض بهذين القطاعين وإلى الإنجاز الرائع المتمثل بفيلم "المزرعة" من إنتاج مهنا واخراجه وبطولة حنا وهو الفيلم الذي يحاكي تعقيدات الواقع اللبناني بحبكة رائعة.



واتفق المرتضى مع الحضور على "التعاون من اجل إعادة عرض الأفلام السينمائية قريباً في طرابلس بمناسبة اعلانها عاصمة للثقافة العربية".