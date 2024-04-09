Advertisement

لبنان

المرتضى التقى نديم مهنا ووسام حنا: لإعادة إحياء عرض الأفلام السينمائية في طرابلس

Lebanon 24
09-04-2024 | 12:03
A-
A+
Doc-P-1185267-638482863089839677.jpg
Doc-P-1185267-638482863089839677.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الثقافة محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية في بيروت المنتج والمخرج اللبناني نديم مهنا والممثل اللبناني بطل فيلم "المزرعة" وسام حنا، في حضور نقيب الممثلين المحترفين نعمة بدوي.
Advertisement
 
وتطرق البحث إلى واقع صناعة الدراما والسينما في لبنان وإلى قدرة اللبنانيين على النهوض بهذين القطاعين وإلى الإنجاز الرائع المتمثل بفيلم "المزرعة" من إنتاج مهنا واخراجه وبطولة حنا وهو الفيلم الذي يحاكي تعقيدات الواقع اللبناني بحبكة رائعة.
 
واتفق المرتضى مع الحضور على "التعاون من اجل إعادة عرض الأفلام السينمائية قريباً في طرابلس بمناسبة اعلانها عاصمة للثقافة العربية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2024-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:24 | 2024-04-09
16:12 | 2024-04-09
16:08 | 2024-04-09
16:04 | 2024-04-09
15:38 | 2024-04-09
15:09 | 2024-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24