وفد من "الوطني الحر" في جبيل عزى بسليمان في كنيسة مار جرجس - جبيل

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وضم الوفد: عضو المجلس السياسي مروان ملحمة، منسق "التيار" في جبيل سبع حبيب، وأمين سر مجلس القضاء سامر موسى، مسؤول الماكنة السياسية للبلديات أنطوان أبي يونس وعدد من كوادر التيار في القضاء.