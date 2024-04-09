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لبنان

وفد من "الوطني الحر" في جبيل عزى بسليمان في كنيسة مار جرجس - جبيل

Lebanon 24
09-04-2024 | 12:07
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 قدم وفد من "التيار الوطني الحر" في قضاء جبيل برئاسة النائب سيمون أبي رميا التعازي بباسكال سليمان في كنيسة مار جرجس - جبيل.

وضم الوفد: عضو المجلس السياسي مروان ملحمة، منسق "التيار" في جبيل سبع حبيب، وأمين سر مجلس القضاء سامر موسى، مسؤول الماكنة السياسية للبلديات أنطوان أبي يونس وعدد من كوادر التيار في القضاء.
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