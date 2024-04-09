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لبنان

رسمياً.. دار "الإفتاء الجعفري" و "الشيعي الأعلى" يعلنان الأربعاء أول أيام عيد الفطر

Lebanon 24
09-04-2024 | 12:23
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أعلنت دار الإفتاء الجعفري في بيان، أنه "وفقاً للموازين الشرعية، فقد تمّ ثبوت رؤية هلال شهر شوال لهذا العام، ومعه فإنّ غداً الأربعاء الواقع فيه 10 نيسان 2024 يوافق عيد الفطر السعيد".
 
وأضاف: "وعليه، يلقي المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة العيد بعد تأدية الصلاة في مسجد الإمام الحسين (ع) في برج البراجنة وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من صباح يوم غد الاربعاء الواقع فيه 10/4/2024".
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كذلك، أصدر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب بياناً جاء فيه: "ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن يوم غد الأربعاء الواقع في 10 نيسان عام 2024 ميلادي هو الأول من شوال عيد الفطر السعيد".

وأردف: "نحن إذ نهنئ المسلمين بعيد الفطر السعيد، فإننا نبتهل إلى الله تعالى أن يتقبل صيام الصائمين وصالح أعمالهم ويوفقهم لمرضاته، وأن يمن على العرب والمسلمين واللبنانيين بالخير والبركة والتوفيق ويعيده على أمتنا الإسلامية والعربية بالنصر والعزة، وقد تحررت بلادنا من رجس الاحتلال الصهيوني، وعلى لبنان بالاستقرار والرخاء، وقد خرج من الأزمات والمحن التي تعصف به، ونسأل الله تعالى أن يفرج عن أهلنا في فلسطين وجنوب لبنان وغزة وينصر المقاومين والصامدين ويتغمد الشهداء برحمته ويشفي الجرحى بقدرته، وكل عام والمؤمنون بخير".

وكلف سماحة العلامة الخطيب سماحة مفتي جبيل الشيخ عبد الأمير شمس الدين بأداء صلاة عيد الفطر وإلقاء خطبة العلامة الخطيب عند الثامنة والنصف من صباح يوم غد في مسجد الإمام الصادق- مستديرة شاتيلا.
 
 
 
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