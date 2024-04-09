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لبنان

تحذيرات في أوساط "مخاتير لبنان".. ما سببها؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
09-04-2024 | 13:46
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علم "لبنان24" أنَّ أوساط مخاتير لبنان أطلقت تحذيرات في ما بينها بشأن "فقدان طابع المختار" الذي يُستخدم لإنجاز معاملات المواطنين.

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وقالت مصادر متابعة إن هناك أزمة تجدّدت على صعيد توافر هذا الطابع، مشيرة إلى أنّ المطلوب من المعنيين العمل مباشرة لتوفير الطوابع للمخاتير خصوصاً أنها تعتبر حصرية لهم فقط.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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