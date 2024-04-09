تحذيرات في أوساط "مخاتير لبنان".. ما سببها؟

علم "لبنان24" أنَّ أوساط مخاتير لبنان أطلقت تحذيرات في ما بينها بشأن "فقدان طابع المختار" الذي يُستخدم لإنجاز معاملات المواطنين.



Advertisement وقالت مصادر متابعة إن هناك أزمة تجدّدت على صعيد توافر هذا الطابع، مشيرة إلى أنّ المطلوب من المعنيين العمل مباشرة لتوفير الطوابع للمخاتير خصوصاً أنها تعتبر حصرية لهم فقط. وقالت مصادر متابعة إن هناك أزمة تجدّدت على صعيد توافر هذا الطابع، مشيرة إلى أنّ المطلوب من المعنيين العمل مباشرة لتوفير الطوابع للمخاتير خصوصاً أنها تعتبر حصرية لهم فقط.