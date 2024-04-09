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لبنان

تصريح مفاجئ من اليونيفيل بعد استهدافهم مؤخرًا.. كيف علّقت على سبب الإنفجار؟

Lebanon 24
09-04-2024 | 13:55
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أعلن المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي أن الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مقلق منذ 6 شهور، مشيرًا إلى أنّه شهدنا مؤخرا تصعيدا في مدى النيران على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مبديًا الخشية من امتداد الاشتباكات بين لبنان وإسرائيل إلى حرب.
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وأضاف تيننتي خلال حديث عبر قناة "الحدث" أنّه "نحن بحاجة لتفادي كل العناصر التي تؤدي إلى تفجر الصراع بين إسرائيل ولبنان، وعلى الفريقين الالتزام بالقرار 1701، مستطردًا:" علينا أن نفهم بأن القلق من اتساع رقعة الصراع يبقى قائما".
 
ولفت تيننتي أن اليونيفيل على اتصال وتواصل مع الجيش الإسرائيلي والسلطات اللبنانية، مشيرًا إلى أنّ اليونيفيل وجّهت رسائل إلى الجيش اللبناني ونقلت لاحقا إلى حزب الله، مشددًا على أن لا علاقة مباشرة تجمع اليونيفيل مع الحزب.
 
وعن الإنفجار الأخير الذي لحق بموقع اليونيفيل في الجنوب، قال تيننتي:" مازلنا نحقق في أسباب الانفجار الذي لحق بموقعنا ونرجح أنه كان لغما".
 
 
 
 
 
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