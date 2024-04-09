خلال 10 سنوات في لبنان.. إليكم عدد حالات "الخطف"!

مع انشغال لبنان بحادثة خطف وقتل مسؤول "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان، عادت إلى الواجهة حوادث الخطف التي تؤرق اللبنانيين بين الحين والآخر.

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"لبنان24" حصل من مرجع بحثي بارز على عدد حوادث الخطف مقابل فدية مالية خلال الأعوام الـ10 الماضية، بالإضافة إلى عدد الحالات المسجلة مطلع العام 2024، وقد جاء الأرقام على النحو التالي:



1- عام 2014 / عدد حالات الخطف مقابل فدية: 19



2- عام 2015 / عدد حالات الخطف مقابل فدية: 10



3- عام 2016 / عدد حالات الخطف مقابل فدية: 10



4- عام 2017 / عدد حالات الخطف مقابل فدية: 7



5- عام 2018 / عدد حالات الخطف مقابل فدية: 10



6- عام 2019 / عدد حالات الخطف مقابل فدية: 16



7- عام 2020 / عدد حالات الخطف مقابل فدية: 47



8- عام 2021 / عدد حالات الخطف مقابل فدية: 17



9- عام 2022 / عدد حالات الخطف مقابل فدية: 47



10- عام 2023 / عدد حالات الخطف مقابل فدية: 27