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لبنان

خلال 10 سنوات في لبنان.. إليكم عدد حالات "الخطف"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-04-2024 | 14:31
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مع انشغال لبنان بحادثة خطف وقتل مسؤول "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان، عادت إلى الواجهة حوادث الخطف التي تؤرق اللبنانيين بين الحين والآخر.
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"لبنان24" حصل من مرجع بحثي بارز على عدد حوادث الخطف مقابل فدية مالية خلال الأعوام الـ10 الماضية، بالإضافة إلى عدد الحالات المسجلة مطلع العام 2024، وقد جاء الأرقام على النحو التالي:

1- عام 2014 / عدد حالات الخطف مقابل فدية: 19

2- عام 2015 / عدد حالات الخطف مقابل فدية: 10

3- عام 2016 / عدد حالات الخطف مقابل فدية: 10

4- عام 2017 / عدد حالات الخطف مقابل فدية: 7

5- عام 2018 / عدد حالات الخطف مقابل فدية: 10

6- عام 2019 / عدد حالات الخطف مقابل فدية: 16

7- عام 2020 / عدد حالات الخطف مقابل فدية: 47

8- عام 2021 / عدد حالات الخطف مقابل فدية: 17

9- عام 2022 / عدد حالات الخطف مقابل فدية: 47

10- عام 2023 / عدد حالات الخطف مقابل فدية: 27

11- خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام 2024: 8 حالات
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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