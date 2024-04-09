Advertisement

لبنان

عن 92 عامًا.. لبنان يفقد الممثلة والمخرجة لطيفة شمعون ملتقى

Lebanon 24
09-04-2024 | 14:35
A-
A+
Doc-P-1185312-638482957695994348.jpg
Doc-P-1185312-638482957695994348.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد وفاة زوجها منذ ما يقارب الشهر، نعى معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية ونقابة الممثلين ونقابة الفنانين المحترفين المخرجة والممثلة العريقة والأستاذة الجامعية لطيفة جرجس شمعون زوجة الفنّان وأحد كبار أساتذة "كلية الفنون الجميلة" في الجامعة اللبنانية أنطوان زخيا ملتقى عن 92 عامًا.
Advertisement
 
يُذكر أنّ الرّاحلة تميزت بالاعمال النوعية في التلفزيون والمسرح وكان آخر أدوارها في الدراما اللبنانية في مسلسل " أبنة المعلم ".
 
كما شاركت في تقديم العديد من الأعمال الفنية، مثل مسرحية (البربر) ومسرحية (مكبث) من ترجمة (خليل مطران) ومسرحية (كاليفولا في دير القمر).
 
 

لبنان

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2024-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2024-04-09
16:54 | 2024-04-09
16:50 | 2024-04-09
16:39 | 2024-04-09
16:24 | 2024-04-09
16:12 | 2024-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24