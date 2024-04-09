بمناسبة عيد الفطر.. ماذا قال السفير السعودي في لبنان؟

وجه سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري على حسابه على منصة "إكس" تهنئة لمناسبة حلول شهر عيد الفطر، وقال: "أسمى آيات التَّهاني والتبريكات أرفعها لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد يحفظهما الله بمُناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المُولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يسوُد الأمن والسَّلام والاستقرار منطقتنا والعالم. كل عام وانتم بخير".

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