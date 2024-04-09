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لبنان

حادثة خطفٍ جديدة في لبنان.. عُثر عليه جثّة بعد إختفائه قبل أيام!

Lebanon 24
09-04-2024 | 15:09
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أفادت مصادر أمنية بأنه تم العثور على المواطن "م.س." (57 عاماً)، اليوم الثلاثاء، مقتولاً في بلدة بيت مري - قضاء المتن.

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وأشارت المصادر إلى أن "س" كان مفقوداً منذ يوم الأربعاء الماضي وذلك بعد خروجه من محل للصرافة إثر سحبه حوالة مالية هناك.

وبحسب ما تبين، فإن "س" تعرض للخطف والسرقة والقتل.

 
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