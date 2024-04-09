حادثة خطفٍ جديدة في لبنان.. عُثر عليه جثّة بعد إختفائه قبل أيام!

أفادت مصادر أمنية بأنه تم العثور على المواطن "م.س." (57 عاماً)، اليوم الثلاثاء، مقتولاً في بلدة بيت مري - قضاء المتن.



Advertisement وأشارت المصادر إلى أن "س" كان مفقوداً منذ يوم الأربعاء الماضي وذلك بعد خروجه من محل للصرافة إثر سحبه حوالة مالية هناك. وأشارت المصادر إلى أن "س" كان مفقوداً منذ يوم الأربعاء الماضي وذلك بعد خروجه من محل للصرافة إثر سحبه حوالة مالية هناك.