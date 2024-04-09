عطلة الصحافة 4 أيام متواصلة

أصدر نقيبا الصحافة والمحررين عوني الكعكي وجوزف القصيفي البيان الآتي:

بعد إصدار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مذكرة بتعديل عطلة عيد الفطر السعيد، يتوقف العمل في الصحف ابتداء من يوم الأربعاء في العاشر من نيسان 2024 إلى الثالث عشر منه.