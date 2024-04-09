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لبنان

عطلة الصحافة 4 أيام متواصلة

Lebanon 24
09-04-2024 | 15:38
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أصدر نقيبا الصحافة والمحررين عوني الكعكي وجوزف القصيفي البيان الآتي:
 
بعد إصدار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مذكرة  بتعديل عطلة عيد الفطر السعيد، يتوقف العمل في الصحف ابتداء من يوم الأربعاء  في العاشر من نيسان 2024 إلى الثالث عشر منه.
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