بيان لافت.. هكذا علّق "المستقبل" على جريمة مقتل باسكال سليمان

أصدر "تيار المستقبل" بياناً، اليوم الثلاثاء، قال فيه إنه "يتابع ت

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وإذ يجدد إدانته للجريمة وتعازيه القلبية إلى عائلة المغدور وحزب "القوات اللبنانية" وأهالي جبيل، أشار "التيار" بما صدر عنهم من مواقف حكيمة وضعت، رغم هول المأساة، النقاط على الحروف، وعضت على الجرح، وعبرت عن مسؤولية وطنية نحن بأمس الحاجة لها في هذه الأيام العصيبة.وأكد "التيار" أن "الثقة بالدولة وجيشها الوطني وأجهزتها الأمنية لا يجب أن تهتز، فلا عدالة من دون حقيقة، ولا حقيقة من دون دولة مطالبة اليوم باستنفار كل الجهود من أجل تقديمها كاملةً للبنانيين، بالاستناد إلى تحقيق شفاف يضع الأمور في نصابها، ويمهد لإحقاق العدالة، وإنزال أشد العقوبات بالقتلة كائناً من كانوا".