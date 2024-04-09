عاجلٌ جداً.. ماذا يُحضر الجيش الإسرائيلي للبنان؟

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وفي وقت سابق، تحدثت تقارير إسرائيلية عن أن إسرائيل تنتظر رد حركة "حماس" على الخطوط العريضة للمقترح الأميركي لصفقة الرهائن.واليوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن "حماس" قدمت "عرضاً جدياً للغاية" للتوصل إلى هدنة واتفاق رهائن "يجب قبوله".وأوضح وزير الخارجية الأميركي أنه "يمكن لحماس أن تنهي كل هذا على الفور وتتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يفيد سكان غزة ويعيد الرهائن"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".