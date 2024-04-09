Advertisement

لبنان

عاجلٌ جداً.. ماذا يُحضر الجيش الإسرائيلي للبنان؟

Lebanon 24
09-04-2024 | 16:12
A-
A+
Doc-P-1185351-638483015973349391.jpg
Doc-P-1185351-638483015973349391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنّ الجيش وضع تقييمات للجبهة الشمالية مع لبنان، تتضمن زيادة وتيرة القتال والدخول البري وإمكانية إطلاق حرب متعددة الجبهات.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير إسرائيلية عن أن إسرائيل تنتظر رد حركة "حماس" على الخطوط العريضة للمقترح الأميركي لصفقة الرهائن.
Advertisement

واليوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن "حماس" قدمت "عرضاً جدياً للغاية" للتوصل إلى هدنة واتفاق رهائن "يجب قبوله".

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أنه "يمكن لحماس أن تنهي كل هذا على الفور وتتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يفيد سكان غزة ويعيد الرهائن"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2024-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2024-04-09
16:54 | 2024-04-09
16:50 | 2024-04-09
16:39 | 2024-04-09
16:24 | 2024-04-09
16:08 | 2024-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24