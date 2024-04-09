هجومٌ إسرائيلي جديد على سوريا.. "حزب الله" هو المُستهدف!

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه هاجم بنية تحتية للجيش السوري كان يستخدمها "حزب الله".



Advertisement وذكر جيش العدو في بيان أنه يعتبر النظام السوري مسؤولاً عن كل ما يحدث على أراضيه، مشيراً إلى أنه لن يسمح بأي محاولة تهدف لترسيخ وجود "حزب الله" على الجبهة السورية. وذكر جيش العدو في بيان أنه يعتبر النظام السوري مسؤولاً عن كل ما يحدث على أراضيه، مشيراً إلى أنه لن يسمح بأي محاولة تهدف لترسيخ وجود "حزب الله" على الجبهة السورية.



وتوازياً، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنّ الجيش وضع تقييمات للجبهة الشمالية مع لبنان، تتضمن زيادة وتيرة القتال والدخول البري وإمكانية إطلاق حرب متعددة الجبهات.



وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نشرت تقريراً جديداً قالت فيه إن "حزب الله" لن يكون هو المبادر لتنفيذ الرّد الإيراني على القصف الذي طال القنصلية الإيرانية في سوريا قبل أكثر من أسبوع.



وكشف التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" أنّ مستوى الإستنفار ارتفع بشكلٍ كبير ضمن الجهاز الأمني الإسرائيلي، مشيراً إلى أن التقديرات تقول بأن الإيرانيون سيحاولون الإنتقام من إسرائيل عبر وكلائهم في المنطقة، أي حزب الله في لبنان، الحوثيون في اليمن، والمجموعات الموالية لطهران في سوريا أو العراق، كما من الممكن أن يتم المس بالسفارات الإسرائيلية حول العالم.



وذكر التقرير أنه تم رفع حالة التأهب أيضاً على الحدود الشمالية - خوفاً من رد فعل حاد من قبل "حزب الله" تجاه المستوطنات الشمالية.



الباحث الإسرائيلي البارز في شؤون الشرق الأوسط أميتسيا برعام قال إن رد إيران المتوقع لن يأتي عبر "حزب الله"، مشيراً إلى أن الأخير يُمثل أكبر نجاح لإيران منذ وصول آية الله الخميني إلى سدة السلطة في البلاد قبل أكثر من 40 عاماً، ولهذا السبب لن تخاطر طهران بإنهيار الحزب على يد إسرائيل.



ويضيف: "حزب الله هو إرث الخميني بالنسبة للإيرانيين، كما أنه أصبح أحد الرموز الواضحة للثورة الإسلامية في إيران، وهو يمثل سيطرة لطهران خارج إيران".



وبحسب برعام، فإن الإيرانيين سينتقمون بالفعل، لكن الانتقام سيتم بطريقة لا تعرّض وجود حزب الله للخطر، وأضاف: "في حال بادر الحزب إلى تنظيم الإنتقام وتصعيد الوضع، فإنّ الدمار في لبنان سيكون خطأه وسيواجه نقمة كبيرة من الجمهور في البلاد".

