Advertisement

لبنان

الموعد تحدّد.. متى سيُنقل جثمان باسكال سليمان إلى جبيل؟

Lebanon 24
09-04-2024 | 16:39
A-
A+
Doc-P-1185362-638483032939248267.jpg
Doc-P-1185362-638483032939248267.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن جثمان منسق "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان، سيُنقل عند الساعة العاشرة من قبل ظهر الأربعاء من المستشفى العسكري في بدارو باتجاه مجمّع "سيتي مول" في نهر الموت حيث سيكون هناك استقبالٌ للموكب.
Advertisement
 
وبحسب الوكالة، فإن إثر ذلك، سينطلق الموكب باتجاه كسروان حيث يكون في انتظاره تجمع أمام كنيسة سيدة النجاة في ذوق مكايل.

وبعدها، يواصل الموكب تقدمه ليتوقف عند مفرق قرطبا على اوتوستراد نهر ابراهيم حيث يستقبله حشد من رفاق ومحبي سليمان، وذلك قبل أن ينتقل إلى جبيل.

وعند الوصول الى مستيتا، ستتوجه سيارات برفقة الجثمان نحو مقر منسقية جبيل في "القوات" في مستيتا للوداع الأخير، لينتقل بعدها الموكب بأكمله إلى مستشفى سيدة المعونات.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2024-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2024-04-09
16:54 | 2024-04-09
16:50 | 2024-04-09
16:24 | 2024-04-09
16:12 | 2024-04-09
16:08 | 2024-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24