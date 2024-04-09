الموعد تحدّد.. متى سيُنقل جثمان باسكال سليمان إلى جبيل؟

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن جثمان منسق "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان، سيُنقل عند الساعة العاشرة من قبل ظهر الأربعاء من المستشفى العسكري في بدارو باتجاه مجمّع "سيتي مول" في نهر الموت حيث سيكون هناك استقبالٌ للموكب.

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وبحسب الوكالة، فإن إثر ذلك، سينطلق الموكب باتجاه كسروان حيث يكون في انتظاره تجمع أمام كنيسة سيدة النجاة في ذوق مكايل.



وبعدها، يواصل الموكب تقدمه ليتوقف عند مفرق قرطبا على اوتوستراد نهر ابراهيم حيث يستقبله حشد من رفاق ومحبي سليمان، وذلك قبل أن ينتقل إلى جبيل.



وعند الوصول الى مستيتا، ستتوجه سيارات برفقة الجثمان نحو مقر منسقية جبيل في "القوات" في مستيتا للوداع الأخير، لينتقل بعدها الموكب بأكمله إلى مستشفى سيدة المعونات.