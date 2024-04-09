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لبنان

ماذا حصل بين جعجع وقائد الجيش؟

Lebanon 24
09-04-2024 | 16:50
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الثلاثاء، أنّ قائد الجيش جوزاف عون اتصل عشية حادثة مقتل القيادي في "القوات اللبنانية" باسكال سليمان، برئيس "القوات" سمير جعجع، مشيرة إلى أنّ "الإتصال كان إيجابياً وبنّاءً وأفضى إلى دعوة جعجع مناصريه إلى فتح الطرقات والتهدئة".
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وذكرت "الجديد" أن عون قال للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي كلاماً ساهم بإرتياح الأخير بشأن الأحداث الأخيرة، وأضافت: "البطريرك سيرأس مراسم دفن سليمان يوم الجمعة المقبل، وعظته ستكون متوازنة لا تصعيدية سيدعو فيها الى محاكمة المرتكبين وانزال اشد العقاب والمحافظة على السلم الاهلي وعدم استثمار هذه الحادثة في السياسة".
 
كذلك، قالت "الجديد" إنّ "مساعي التهدئة لم تحصل فقط مع القوات اللبنانية بل مع حزب الله لاسيما بعد خطاب أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله يوم أمس".

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