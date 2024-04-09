عيد الفطر يُرخي بظلاله في عطلة مديدة

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اليوم أول أيام عيد الفطر السعيد، وأعلنت الدول الاسلامية والمراجع الدينية ان اليوم الاربعاء هو الاول من شوال.وفيما مدد الرئيس نجيب ميقاتي عطلة العيد من اليوم الاربعاء 10 نيسان الى 13 منه ضمناً، مما يعني ان النشاط الرسمي لن يستأنف قبل منتصف الاسبوع المقبل، ارخت وحدة موعد العيد بظلالها من الارتياح العام، والرهان على كل ما يجمع ليس المسلمين فقط بل كل اللبنانيين.دبلوماسياً، وبعد عودتها الى بيروت من نيويورك زارت المنسقة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا الرئيس نجيب ميقاتي في السراي الكبير، واطلعته على نتائج الاحاطة التي جرت في مجلس الامن الدولي حول القرار 1701، لجهة تطبيقه ودعم الجيش .اقتصاديّا، اجتمع رئيس الحكومة مع المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، وجرى عرض للمشاريع التي يقوم بها البنك في لبنان.واستقبل الرئيس ميقاتي سفراء لبنان في كل من دولة الإمارات فؤاد شهاب دندن، المغرب زياد عطا الله، المملكة العربية السعودية فوزي كبارة، وايطاليا ميرا ضاهر.