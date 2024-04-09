19
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ملف النازحين الى الواجهة... والأمن العام بدأ بتطبيق "خارطة الطريق"
Lebanon 24
09-04-2024
|
22:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار":ويُلاحظ أنّ دول العالم المستضيفة للنازحين السوريين، عند اكتشافها العصابات المنظّمة من المجرمين أو السارقين بين صفوف النازحين السوريين من طالبي الهجرة أو سواهم، على ما أضافت المصادر، تقوم فوراً بترحيلهم بشكل مباشر الى بلادهم كونهم يُشكّلون خطراً أمنياً فعلياً على السكّان الأصليين. وما جرى أخيراً في لبنان، من سرقة كنيسة مار يوسف - الحكمة وسواها من الكنائس، الى جريمة الاشرفية، وصولاً الى جريمة اختطاف وقتل سليمان، أظهر وجود عصابات منظّمة من السوريين المقيمين في لبنان، ما يحثّ المعنيين على البدء فوراً بعملية فرز النازحين السوريين.
Advertisement
وتجد المصادر عينها بأنّه لولا تدارك وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والمسؤولين المعنيين ما حصل أخيراً من محاولة لإشعال الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، لكانت تمكّنت من مدّ رأسها على الساحة الداخلية، غير أنّ الدعوات الى ضبط النفس كانت الأقوى والأفعل لتثبيت الإستقرار الداخلي. ولكن في الوقت نفسه، لا بدّ من بدء التحرّك الجدّي في اتجاه وضع حدّ لكلّ خطر محدق باللبنانيين، من خلال ترحيل كلّ من يظهره التحقيق أنّه يريد توريط لبنان أمنياً.
فالأحداث المتراكمة الأخيرة دفعت بأزمة النزوح السوري الى الواجهة مجدّداً، ولا بدّ من مقاربتها سياسياً وأمنياً لتلافي المزيد من الجرائم.
ولأنّ لبنان ليس بلد لجوء إنّما بلد عبور، وليس بالتالي طرفاً في إتفاقية فيينا للاجئين، ولأنّ دستوره يرفض التوطين، على ما عقّبت المصادر، لا يستطيع المجتمع الدولي أو الإتحاد الأوروبي أو المنظمات الدولية، فرض "التوطين المبطّن" عليه، من خلال تقديم المساعدات للنازحين السوريين على أراضيه لكي يبقوا ويندمجوا في المجتمع. في حين أنّ الهدف الأساسي، إزاحة هذا الأزمة عن الدول الأوروبية والتي هي دول لجوء. من هنا، تبرز الحاجة الى العمل على "داتا" النازحين لفرزهم، ووقف المؤسسات السورية غير الشرعية التي تُنافس المؤسسات اللبنانية، والتي وصل عددها الى نحو 60% من حجم الإقتصاد الوطني، فضلاً عن الحدّ من اليد العاملة التي تُنافس اللبنانيين أيضاً على لقمة عيشهم، في حين أنّ القانون يمنع السوريين من مزاولة المهن، باستثناء العمل في البناء والنظافة والزراعة.
ومن هنا، أكّدت المصادر أنّ الأمن العام قد بدأ العمل على تطبيق "خارطة الطريق"، انطلاقاً من ضبط الدخول الى لبنان، والإقامة فيه من قبل النازحين السوريين، وتنظيم وجودهم على أراضيه، واستئناف إطلاق قوافل العودة. وهو يعتمد على مبدأ عدم الإعادة القسرية، ومعالجة أوضاع تداعيات النزوح، وصولاً الى تأمين العودة الآمنة والكريمة الى بلادهم، أو إعادة توطين الراغبين منهم في بلدٍ ثالث. فضلاً عن تطبيق أحكام القوانين على جميع الأشخاصِ المقيمين على الأراضي اللبنانية حفاظاً على سيادة الدولة، وتشديد الرقابة على الحدود منعاً لعمليات تهريب الأشخاص، وردّ كلّ من يريد الدخول بطريقة غير شرعية الى الأراضي اللبنانية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار لم تنتهِ بعد: الأب خنيصر يكشف عن مُفاجآت في أيار.. وهكذا سيكون الصيف
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد: الأب خنيصر يكشف عن مُفاجآت في أيار.. وهكذا سيكون الصيف
02:30 | 2024-04-09
09/04/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن جريمة قتل باسكال سليمان.. ماذا كشف مصدر عسكريّ عن المشتبه بهم؟
Lebanon 24
آخر خبر عن جريمة قتل باسكال سليمان.. ماذا كشف مصدر عسكريّ عن المشتبه بهم؟
05:55 | 2024-04-09
09/04/2024 05:55:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الصورة الأولى... هذه سيارة باسكال سليمان التي تسلمها الجيش من سوريا
Lebanon 24
الصورة الأولى... هذه سيارة باسكال سليمان التي تسلمها الجيش من سوريا
09:42 | 2024-04-09
09/04/2024 09:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة إستلام الصليب الأحمر لجثمان باسكال سليمان في سوريا
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة إستلام الصليب الأحمر لجثمان باسكال سليمان في سوريا
08:38 | 2024-04-09
09/04/2024 08:38:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد لـ"القوات": 3 عوامل أدّت إلى اغتيال باسكال سليمان
Lebanon 24
بيان جديد لـ"القوات": 3 عوامل أدّت إلى اغتيال باسكال سليمان
07:14 | 2024-04-09
09/04/2024 07:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:12 | 2024-04-10
ميقاتي أدى صلاة العيد في طرابلس: كلنا ثقة بأن وطننا سيستعيد عافيته
01:49 | 2024-04-10
برو: ما حصل مع سليمان يفرض علينا تشارك العزاء والشعور بالالم
01:45 | 2024-04-10
"أسلحة من لبنان إلى فلسطين".. إسرائيل "فضحت نفسها"
01:43 | 2024-04-10
حادث سير مروّع... اصطدام سيارة بحاجز حديدي وسقوط قتلى!
01:30 | 2024-04-10
حذر أمني كبير قبل يوم الجمعة
01:15 | 2024-04-10
رسالتان لباسيل في يوم واحد
فيديو
يعيش وحيدا في بيروت: جورج وسوف يكشف أسرارًا عن حياته وهذا ما قاله عن ثروته (فيديو)
Lebanon 24
يعيش وحيدا في بيروت: جورج وسوف يكشف أسرارًا عن حياته وهذا ما قاله عن ثروته (فيديو)
00:53 | 2024-04-10
10/04/2024 08:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
غير متوقعة.. هكذا ستكون نهاية مسلسل "ع أمل" (فيديو)
Lebanon 24
غير متوقعة.. هكذا ستكون نهاية مسلسل "ع أمل" (فيديو)
03:44 | 2024-04-09
10/04/2024 08:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
10/04/2024 08:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24