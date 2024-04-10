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لبنان

في الكورة.. العثور على جثة سبعيني في منزله

Lebanon 24
10-04-2024 | 00:20
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عثر على المدعو "ع.م" في العقد السابع من عمره جثة داخل منزله في منطقة ضهر العين الكورة مشروع عريضة مصاباً بطلق ناري في قلبه وعلى الفور حضرت القوى الامنية والادلة الجنائية وفرق الاسعاف الى المكان، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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فيما فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.
 
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