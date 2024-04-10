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لبنان

فطر سعيد

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
10-04-2024 | 00:30
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يحلّ عيد الفطر هذه السنة حزينًا، ولكنه زاخر بالأمل؛ فالحزن يخيّم على أهل غزة والجنوب المثقلين بالهموم. ولكن لكل هذا الحزن نهاية، وهذا ما هو مأمول. وفي هذه المناسبة يتقدم "لبنان24" من جميع اللبنانيين عمومًا ومن المسلمين خصوصًا بأحر التهاني والتبريك، بعد شهر من الصيام المبارك والأدعية والصلوات وأعمال الرحمة، متمنيًا أن يعيده الله سبحانه وتعالى على الجميع بالخير والبركة، وأن تعمّ الطمأنينة وأن يكونوا بأتمّ العافية، على أن يستعيد قطاع غزة ووطننا هنأة العيش بعيدًا عن أجواء القلق، وأن يعمّ الوئام والسلام والاستقرار والأمان في أرجائهما، مستلهمين من معاني العيد وفضائل الشهر الفضيل ما يعزّز استعادة الثقة ووضع الأمور في نصابها الصحيح، وأن نستطيع جميعًا تخطي المرحلة الحرجة بأقل اضرار وخسائر ممكنة.
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أعاده الله على الجميع بموفور الصحة وراحة البال. كل عام وأنتم بألف خير.



المصدر: لبنان 24

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