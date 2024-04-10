فاجعة تهز الدلهمية.. حادث سير يودي بحياة شابين

قتل شابان كانا على متن دراجة نارية وأصيب شخص آخر اثر حادث سير مأساوي ومروّع عند مفرق بلدة الدلهمية - الفاعور البقاعية ، قضاء زحلة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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