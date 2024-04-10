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لبنان

فاجعة تهز الدلهمية.. حادث سير يودي بحياة شابين

Lebanon 24
10-04-2024 | 00:16
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قتل شابان كانا على متن دراجة نارية  وأصيب شخص آخر اثر حادث سير مأساوي ومروّع عند مفرق بلدة الدلهمية - الفاعور البقاعية ، قضاء زحلة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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