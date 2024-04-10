الشيخ الكردي في خطبة العيد: نحذر من الفتن وكفانا لغة التخوين

ألقى أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي خطبة عيد الفطر في جامع محمد الأمين، في وسط بيروت بتكليف من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وأم المصلين في حضور ممثل رئيس مجلس الوزراء الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ممثلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب فؤاد مخزومي، قائد شرطة بيروت العميد احمد عبلا وأعضاء من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وشخصيات سياسية واجتماعية ونقابية وعسكرية.

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وتحدث الكردي في خطبة عيد الفطر عن شهر رمضان وفضائله، مستشهدا بآيات من القران الكريم، والتمسك بالمبادئ والقيم الإسلامية السمحة ووحدة المسلمين واللبنانيين, وقال: "الأمة الإسلامية مر عليها شهر رمضان هذا العام عن كل مختلفا عن كل الأعوام السابقة، فهناك رجال ثابتون على الحق ومرابطون على ارض فلسطين، والعدو الصهيوني الحاقد المجرم قاتل الأطفال والنساء والشيوخ يهدم مئات المساجد والمستشفيات في غزة، ومعظم العالم المتحضر الذي يدعي حضارة الإنسان المعاصر ينظر بعيون مختلفة حتى الآن ولم يتحرك فيه شيء من مشاهد الإبادة والتدمير والتشريد، ويدعي انه يقدم المساعدات ويعطي السلاح والذخائر بيد أخرى لهذا الكيان الصهيوني المجرم، وبإذن الله أهل فلسطين وغزة ثابتون على الحق ويقاومون المحتل لأرضهم بالرغم من سقوط الكثير من الشهداء كل يوم على ارض فلسطين وفي جنوب لينان، ولكن للأسف الساكتون والمتغاضون كثر عن الجرائم المروعة التي يرتكبها العدو، والله مع أهلنا في غزة ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وكما يفرح الصائم عند فطره وعند لقاء ربه سنفرح بإذن الله بنصر قريب على ارض فلسطين، ان قضية المسجد الأقصى ليست قضية مرتبطة بدول ولا بمحاور ولا بأحزاب وحركات، قضية المسجد الأقصى هي قضية دينية عقائدية عند كل إنسان مسلم لان المسجد الأقصى مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبلة المسلمين الأولى، وواجب تحريره على جميع المسلمين كل حيث أقامه الله".



أضاف: "نحذر في لبنان من الفتن كفانا لغة التخوين والتخوين المقابل. العدو الصهيوني الذي يبني كيانه ووجوده الزائل بإذن الله على منظومة دينية متشددة لا يستريح أبدا عندما يرى مشهد التنوع في لبنان والعيش المشترك، ويحاول هذا الكيان الصهيوني دائما إيجاد ممر للفتنة و إيقاظها و إشعالها بين اللبنانيين لإزالة هذا التنوع في لبنان. مما ينبغي أن نكون على قدر عال من الوعي حتى لا ننزلق الى أي فتنة من الفتن".



وبعد إلقاء الشيخ الكردي خطبة عيد الفطر، توجه وممثل رئيس الحكومة القاضي مكية إلى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري حيث قرأ الفاتحة عن روحه الطاهرة ورفاقه الأبرار.

وكان ممثل رئيس مجلس الوزراء القاضي مكية، اصطحب الكردي من دار الفتوى صباحا إلى مسجد محمد الأمين في موكب رسمي وقدمت ثلة من قوى الأمن الداخلي التشريفات في باحة المسجد لممثل رئيس الحكومة ولأمين الفتوى.